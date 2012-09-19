Армию переоденут в настоящую украинскую униформу

{1-}73-летний портной из Донецка Михаил Бедрило мечтает переодеть украинскую армию согласно историческим традициям.

Как говорит сам мастер, он разработал не только удобную, но и красивую униформу для всех родов войск. Для этого мужчина изучил историю костюмов более 40 армий мира, передает 5 канал.

"Я бы не хотел, чтобы наши офицеры были похожи на завязанный мешок с просом, - говорит портной. - Если хорошо посмотреть на наше войско на сегодняшний день, то 80%, а может и больше - носим форму одежды своей соседки. Мы нарушаем законодательство другого государства ".

Новые мундиры станут легче, а зимние шинели украсят мехом. Удобнее и с погонами - мастер предлагает цеплять их на специальные застежки. Кроме того, они будут отличаться орнаментом. Ведь главная цель портного - не только сделать одежду удобной, а показать лицо украинской армии. Военные фуражки же автор предлагает сделать овальными, а не круглыми, как раньше, и ко всем головным уборам добавить элементы, заимствованные у казаков.

Новации коснулись и технологии пошива - портные убеждают, это позволяет значительно ускорить процесс работы. Оценить новую армейскую форму успели и ветераны. Все образцы формы сейчас рассматривают в отделе геральдики Минобороны. Там и решат - получат ли украинские солдаты униформу с национальным лицом.

Фото: видео: 5.ua ; .youtube.com

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