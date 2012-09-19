«Шахтер» - фаворит на старте Лиги чемпионов: анонс игры с датчанами

19 сентября 2012, 12:00

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Второй участник Лиги чемпионов от Украины – донецкий «Шахтер» - сегодня, 19 сентября, начнет еврокубковую кампанию.

В первом матче горняков с датским «Норлшелландом» безусловным фаворитом является украинский клуб.

Игра пройдет на «Донбасс-Арене», начало в 21:45. Прямую трансляцию проведет ТРК «Украина».

Судить поединок будет польский арбитр Павел Гиль

Отметим, что накануне главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, что мотивация горняков на игру с датчанами очень высока – игроки горят желанием реабилитироваться за неудачи в Лиге чемпионов прошлого года.

По сообщениям из Донецка, все ключевые игроки украинского чемпиона готовы выйти на поле – не сыграют лишь Полянский и Кобин.

 

Также крайне сомнительно появление на поле Дмитрия Чигринского, который недавно восстановился после травмы. К тому же Луческу пообещал поберечь его на старте Лиги чемпионов. Кроме того, некоторые проблемы с самочувствием испытывал Марко Девич, который, скорее всего, начнет игру на скамейке запасных.

В свою очередь, соперник «Шахтера» также не испытывает кадровых проблем: «Нордшелланд» приехал в Донецк оптимальным составом. Некоторые тренер датчан высказал лишь относительно Миккеля Бекманна, который был травмирован в матче датского чемпионата.

Как отмечают эксперты, состав «Тигров» исключительно предсказуем: наставник команды Каспер Юльманн не является сторонником ротации, так что сюрпризов, скорее всего, не будет.

Накануне поединка датчане заверили своих болельщиков, что «Нордшелланд» сделает все, чтобы доказать справедливость своего попадания в групповой этап Лиги чемпионов. Команда впервые участвует в турнире. Как отмечают аналитики, на скромность достижений, клуб мечтает повторить успех АПОЭЛа.

Эксперты прогнозируют, что на «Донбасс-Арене» ожидается напряженный матч, который, скорее всего, завершится трудной победой «Шахтера».

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Рац – Степаненко, Фернандиньо – Тейшейра, Мхитарян, Виллиан – Луис Адриано

«Нордшелланд»: Хансен – Паркхерст, Окоре, Рунье, Мтилига – Аду, Стокхольм – Лоренцен, Кристенсен, Джон – Бекманн

 Дисквалифицированные: нет

 Травмированные: Полянский, Кобин (оба - Шахтер)

 Под вопросом: Девич – Бекманн

Предматчевые заявления:

Мирча Луческу, главный тренер «Шахтера»: «Нордшелланд» похож по стилю игры на «Шахтер». Такие же комбинации в атаке, такой же выход из обороны в атаку. То, что тренер перенимает стиль «Барселоны», только подтверждает мои слова. «Нордшелланд» – миникопия «Барселоны». Мы же никого не копировали. Команды, которые я тренировал, всегда отличались комбинационным и атакующим футболом. У «Шахтера» своя игра, которая ни у кого не копировалась. Помимо того, что соперник похож на «Барселону», «Нордшелланд» дисциплинирован и тактически грамотно образован. Так что нас ждет сложная игра. Что же касается сравнения «Нордшелланда» с «Шахтером», то наши игроки более техничны и разнообразны. Это должно сказаться».

 Каспер Юльманн, главный тренер «Нордшелланда»: «Шахтер» демонстрирует коллективный футбол, постоянно используется ротация, так что выделить кого-то конкретного футболиста сложно. Каждый игрок прекрасно знает свою роль на поле. Больше всего я опасаюсь правого защитника Срну. Чрезвычайно силен Виллиан. Он быстр и техничен. Ну, и, конечно же, Мхитарян. Он показывает удивительную результативность в последнее время. После того, как Луческу передвинул Мхитаряна ближе к атаке, футболист заметно прибавил».

 Дарио Срна, капитан «Шахтера»: «Клуб, который играет в Лиге чемпионов, нужно уважать. У нас большое уважение к сопернику. Лига чемпионов – турнир высокого уровня, это не чемпионат Украины. Если «Шахтер» будет сконцентрирован, то в матче с «Нордшелландом» он будет фаворитом. Их матчи мы смотрели вчера, смотрели сегодня, так что мы знаем, чего ожидать от соперника».

Илсиньо, полузащитник «Шахтера»: «Это очень сильная команда, хотя бы потому, что они участвуют в Лиге чемпионов. А здесь, как известно, слабых соперников вообще не бывает. Кроме того, в их составе есть много хороших футболистов. Они заслуженно стали чемпионами Дании в прошлом сезоне».

 Николай Стокхольм, капитан «Нордшелланда»: «Мы постараемся играть в футбол, который проповедуем в последние годы. Сделаем все, чтобы не опуститься ниже своего высокого уровня. Постараемся показать свои лучшие качества. Прежде всего, сделаем ставку на владение мячом».

 

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в группу с «Шахтером», кроме чемпиона Дании, попали чемпион Италии – туринский «Ювентус» и победитель Лиги чемпионов прошлого года – лондонский «Челси».

Фото: shakhtar.com

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