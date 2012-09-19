В Виннице решили узаконить репетиторство

{1-}В Виннице по решению горсовета в школах будут созданы коммунальные центры внешкольного образования под названием "Школа успеха". Фактически, таким решением местная власть узаконила репетиторство.
Чтобы хорошо владеть иностранным и знать его на уровне тестов внешнего оценивания, часть старшеклассников встречается с учителями в отдельное время и за отдельные деньги. В пределах обычных уроков не успевают, говорят школьники, сообщает ТСН.
"Мы же взрослые люди, мы живем в одном обществе и прекрасно понимаем, что скрытое репетиторство существует. Причем есть знаковые учителя, к которым хотят попасть для того, чтобы с ними заниматься", - рассказал директор департамента образования Винницкого горсовета Владимир Буняк.
По его словам, оттуда же и приняли стоимость официальных занятий: 50 гривен за час. И хотя репетитор после вычета всех налогов получит половину этой суммы - это выгодно, говорят учителя.
"Во-первых, это легально. Во-вторых многим родителям трудно отыскать учителя, который возьмется за такую работу и будет нести ответственность за такую работу", - рассказала учительница Лариса Боднар.
Стоит отметить, что для того, чтобы репетиторство не влияло на оценки учеников во время обычных занятий, дети не будут заниматься у учителя, который преподает у них, уверяют чиновники от образования.
Как заверила директор коммунального учреждения "Школа успеха" Светлана Стрельбицькая, теперь родители будут знать, сколько стоит один час, будут идти в банк, проплачивать и приносить только квитанцию, то есть передачи денег из рук в руки не будет.
Напомним, в Министерстве образования предложили легализовать неофициальную помощь родительских комитетов.
В министерстве предлагают узаконить неофициальные взносы родителей, разрешив родительским комитетам создавать благотворительные фонды "для улучшения материально-технической базы школ". Эксперты считают, что легализация взносов приведет к росту поборов в школах.
Фото: mk.ru
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