Суркис об увольнении Семина: не провоцируйте меня

{1-} Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис после провального матча с ПСЖ в Лиге чемпионов отказался говорить об увольнении главного тренера команды Юрия Семина.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Суркис был расстроен поражением команды, а на вопрос об изменениях на тренерском мостике ответил довольно резко: «Вы меня не провоцируйте! Хотите говорить по игре – будем говорить по игре».

«На футбольном поле играют две команды. В данном матче ПСЖ был на голову сильнее нас. С такой игрой в Лиге чемпионов ничего не добьешься. Тренеру и футболистам необходимо в этом разобраться», - заявил президент клуба.

Также Суркис напомнил, что болельщики ждут от динамовцев побед, или, «по крайней мере, самоотверженной игры, даже если команда после первого тайма проигрывает со счетом 0:3. А катать мяч. Наверное и мы с вами можем делать это».

Что касается мотивации команды перед матчем, президент «Динамо» заверил, что футболисты ею не воспользовались и подтвердил, что задача команды остается прежней – выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в стартовом матче Лиги чемпионов киевское «Динамо» уступило ПСЖ с разгромным счетом 1:4.

Фото: ukrfootball.in.ua

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