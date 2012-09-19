В США не могут казнить заключенного: слишком толстый, чтобы умереть

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Американский суд штата Огайо не может казнить осужденного Рональда Поста из-за его лишнего веса. Приговоренный весит 218 килограммов.

Слишком толстый, чтобы умереть — именно с такой формулировкой осуждённый за убийство обратился к федеральному суду. И попросил отложить казнь. Смертельная инъекция может стать слишком болезненной для преступника.

По делу Поста суд вынес решение еще 30 лет назад. В 1983 году мужчина застрелил гостиничного клерка. 16 января 2013 года осужденному должны ввести в вену на руке смертельную инъекцию. Но Пост умоляет власти отложить казнь и дать ему время похудеть перед смертью, передают Вести.ру.

"Учитывая уникальные физические и медицинские данные подзащитного, существует риск, что любая попытка его казнить повлечет за собой серьезную физическую и психологическую боль, а также приведет к мучительной и медленной смерти", — говорится в обращении адвокатов Рональда Поста в федеральный суд.

Безболезненно ввести катетер Посту невозможно, пытаются доказать адвокаты. Медсестры 4 года назад с третьей попытки нашли в левой руке тучного заключенного вену, чтобы сделать обычный укол. Каталка для приговоренных может не выдержать его веса. Рональд Пост уже сломал тюремный велотренажер, пытаясь похудеть. Сбросить вес 53-летнему заключенному мешают больные спина и колено. Он даже просил сделать ему операцию на желудке, но власти в просьбе отказали.

"Это звучит глупо — кто-то слишком толстый, чтобы его убить. Мы знаем много примеров, когда людей казнили на электрическом стуле, мучительно, электричество фактически сжигало их, метод не срабатывал, как нужно. В этой ситуации попытка отложить казнь — это возможность ответить на вопрос, можно ли убить человека гуманным способом", — считает Дэнни Шектор, публицист, режиссер-документалист.

Публицист Шектор уверен: петиция Поста — это не просто соломинка, за которую цепляется приговоренный, чтобы пожить подольше. В 2007 году в том же Огайо заключенному Кристоферу Ньютону палачи 2 часа вводили иглу в вену. Причиной мучительной смерти тогда официально назвали избыточный вес Ньютона. Он весил 120 килограммов. Столько же весил Ричард Куи. Он, как и Рональд Пост, просил отложить казнь. Суд отказал, и Куи убили инъекцией в назначенное время 14 октября 2008 года.

Рано или поздно власти Огайо найдут вену на руке Рональда Поста и введут в нее ядовитый пентобарбитал. О помиловании речь не идет.

По словам режисера Шектора, Америка специализируется на убийстве людей. "Мы убиваем не только в своей стране, но и в других странах. Думаю, правосудие в любом случае приведет приговор в исполнение. Но наши СМИ показывают это как любопытную человеческую историю. Материал для комедийного канала. Слишком толстый, чтобы умереть. Никто не копает глубже. Ведь смертная казнь — серьезная проблема", — убежден он.

По данным на 1 апреля текущего года в американских тюрьмах исполнения смертного приговора дожидались 3170 человек. Большинство из них казнят, как считают власти, гуманно — путем введения смертельной инъекции. В 1996 году в США последний раз казнили через повешение, в 1999 году перестали травить приговоренных газом, после 2010 года еще никого не расстреляли и не использовали электрический стул.

Смерть от инъекции, которую защитники метода называют легкой, и у людей с нормальным весом зачастую наступает через 2 и даже 3 минуты нестерпимых мучений. Такую казнь в Америке применяют в 33 штатах. При этом каждый заключенный точно знает дату своей смерти.

Фото; видео: aseclosed2.wordpress.com, vesti.ru

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