Завтра в Украине выпадет первый снег

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В ближайшие сутки погоду западных областей будет определять влажный и прохладный воздух, на остальной территории ожидается сухая умеренно теплая погода.

Об этом со ссылкой на Гидрометцентр передает «Интерфакс-Украина».

В западных областях дожди, в карпатском регионе сильные, местами очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом; местами гроза; ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с; температура ночью и днём 8-13, в горах ночью 2-7 тепла, днём 5-10.

На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13, на побережье морей 15-18; днем 19-24, в южной части до 27.

В Киеве – без осадков.

Температура ночью 11-13, днём 22-24.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 сентября самая высокая температура была 29,3 в 1913г., самая низкая 0,0 в 1921г.

В пятницу, 21 сентября, на большей части территории страны погода изменится: пройдут дожди, местами с грозой, в западной и южной части сильные дожди, в Карпатах с мокрым снегом (лишь ночью в восточной части без осадков).

Ветер юго-восточный, в западной половине северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с.

Температура ночью 8-13, на побережье морей до 16, днем 14-19, на юге и востоке до 23, в западных областях ночью 4-9 тепла, в Карпатах заморозки 0-2, днем 11-16 тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-12, днем 16-18.

19 сентября в 9 часов температура воды была в Черном и Азовском морях 20-22, в Днепре возле Киева 18.

фото: mulka.ru

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