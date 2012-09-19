В Севастополе банк спермы не расплатился с донорами

{1-} В Севастополе банк спермы, который открылся в июле, не смог расплатиться со своими донорами.

Об этом сообщает «Корреспондент».

Деньги не получили около ста человек. Директор фирмы не выходит на связь, а дверь офиса закрыта.

По словам одного из доноров, фирма «Материал Косметик Крым» в августе должна была перевести на банковскую карточку 622 гривны за полученный биоматериал, однако этого не произошло.

Руководство конторы перестало отвечать на звонки, а двери офиса оказались на замке.

В последнем телефонном разговоре с донорами директор сообщил им, что денег пока нет, потому что на Одесском заводе, который занимается переработкой биоматериала, произошли технические проблемы: предприятие временно приостановило свою работу.

А потом директор предложил донорам прийти и забрать банки с плодами своей деятельности.

Все, что осталось у мужчин – это договор, где написано, что в случае чего они не предъявят претензий фирме, а также листочек с суммой задолженности без печатей и подписей.

Фото: tasteless.com

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