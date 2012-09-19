На грузинской границе задержан снимавший пытки тюремщик

{1-}В Грузии задержан сотрудник Глданской тюрьмы Дату Акобия, который, как сообщила его адвокат Саломе Абуладзе, снимал на камеру пытки заключенных в данном учреждении. По данным "Грузия Online", в момент задержания Акобия находился на КПП Садахло (грузино-армянская граница), пишет "Интерфакс".



Информацию о пытках, применявшихся в отношении заключенных Глданской тюрьмы (она расположена в одном из районов Тбилиси), во вторник 18 сентября распространило МВД Грузии. В официальном сообщении говорилось, что начальник отдела безопасности Леван Пурцхванидзе, оперативный дежурный инспектор Владимир Бедукадзе (он был освобожден с должности в мае 2012 года) и еще несколько лиц, находящихся под их влиянием, "нечеловечески обращались с заключенными и снимали это на видео".

Пурцхванидзе в рамках расследования этого дела был задержан, Бедукадзе - объявлен в розыск. Также среди задержанных оказались контролер отделения Леван Пхаладзе и инспектор отделения Борис Парулава.

По версии грузинских правоохранителей, пытки в Глданской тюрьме были организованы и сняты на видео по заказу одного из представителей оппозиции - некоего Тамаза Тамазашвили, сторонника "Грузинской мечты" (оппозиционной коалиции, которую возглавляет миллиардер Бидзина Иванишвили). Тамазашвили отбывает наказание в той же колонии за незаконное ношение оружия. Он якобы обещал сотрудникам тюрьмы солидное денежное вознаграждение за передачу видео с пытками некоему заказчику.

МВД также выложило на своем сайте часть отснятого сотрудниками тюрьмы видеоматериала с оговоркой, что остальные кадры недопустимы для общественного просмотра. Однако вечером 18 сентября оппозиционные грузинские телеканалы "Маэстро" и "Девятый канал" показали в своем эфире кадры жестоких избиений и изнасилований заключенных, заявив, что располагают полной видеоверсией происходящего в Глданской колонии. Телеканалы сообщили также, что получили кадры от бывшего сотрудника тюрьмы, в настоящее время находящегося в Бельгии.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

После показа сюжетов в Тбилиси, а также Кутаиси, Гори, Батуми и Поти прошли многотысячные акции протеста. В них участвовали родственники заключенных, а также представители оппозиции. Утром 19 сентября стало известно, что в связи с произошедшим в Глданской тюрьме министр по делам исполнения наказаний Хатуна Калмахелидзе подала в отставку.

Напомним, 18 сентября МВД Грузии сообщило, что в тюрьме раскрыты факты нечеловеческого обращения с заключенными. По данным следствия, группа сотрудников тюрьмы «нечеловечески обращалась с заключенными и снимала это на видео»

фото; видео: .police.ge

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