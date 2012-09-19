Суркис о разгроме в Лиге чемпионов: ничего страшного не произошло

{1-} Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис после разгрома в стартовой игре Лиги чемпионов заявил, что ничего страшного не произошло.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«У нас впереди еще пять туров. К тому же загребское «Динамо» уступило. Ничего страшного не произошло. Необходимо улучшать качество игры. Важно помнить о том, что еще есть и ворота соперника, а не думать только о защите собственных, катая мяч в центре поля», - заявил Суркис.

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Президент «Динамо» предположил, что игру команды сломал пенальти в начале встречи.

«Не исключено, что команду сломал пенальти на старте встречи. Ребята были достаточно мотивированы, но это футбол. Случается всякое. Мы должны воспринимать результат таким, каким он есть. Обидно, досадно, но нужно идти дальше», - уверен Суркис.

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Что касается эффективности трансферной политики «Динамо», президент клуба предложил поговорить об этом в конце сезона.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после разгрома в матче с ПСЖ Игорь Суркис отказался говорить об изменениях в тренерском штабе.

Фото: ukrfootball.in.ua

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