В харьковском СИЗО заключенные для побега вырыли подкоп

Сотрудники Харьковского СИЗО и территориального управления пенитенциарной службы в Харьковской области обнаружили подкоп и предотвратили побег из СИЗО двух арестованных.
Об этом сообщает Государственная пенитенциарная служба.
В прокуратуру поступила информация о том, что несколько заключенных готовят попытку побега из СИЗО.
18 сентября в ходе контрольного технического осмотра помещения одного из режимных корпусов СИЗО обнаружен замаскированный лаз прямоугольной формы размерами 0,5х0,35 м, глубиной 1,23 м и длиной 3,8 м, который вел в направлении основного ограждения следственного изолятора.
Во время проведения комплекса оперативных мероприятий было установлено, что двое заключенных, харьковчан, 1990 и 1991 года рождения, которые содержались в СИЗО по подозрению в незаконном завладении транспортными средствами, выводились для работ в учебно-производственных мастерских при СИЗО. Молодые люди признались, что собирались сбежать, для чего и осуществляли подкоп.
По данному факту Октябрьским райотделом ГУМВД Украины в Харьковской области проводится проверка в порядке ст.97 УПК Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.393 (побег из мест лишения свободы) Уголовного кодекса Украины.
Напомним,в июле в Одессе из следственного изолятора пропал осужденный за кражу. На данный момент проводятся поисковые мероприятия.
фото: mediaport.ua
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