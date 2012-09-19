В харьковском СИЗО заключенные для побега вырыли подкоп

Сотрудники Харьковского СИЗО и территориального управления пенитенциарной службы в Харьковской области обнаружили подкоп и предотвратили побег из СИЗО двух арестованных.

Об этом сообщает Государственная пенитенциарная служба.

В прокуратуру поступила информация о том, что несколько заключенных готовят попытку побега из СИЗО.

18 сентября в ходе контрольного технического осмотра помещения одного из режимных корпусов СИЗО обнаружен замаскированный лаз прямоугольной формы размерами 0,5х0,35 м, глубиной 1,23 м и длиной 3,8 м, который вел в направлении основного ограждения следственного изолятора.

Во время проведения комплекса оперативных мероприятий было установлено, что двое заключенных, харьковчан, 1990 и 1991 года рождения, которые содержались в СИЗО по подозрению в незаконном завладении транспортными средствами, выводились для работ в учебно-производственных мастерских при СИЗО. Молодые люди признались, что собирались сбежать, для чего и осуществляли подкоп.

По данному факту Октябрьским райотделом ГУМВД Украины в Харьковской области проводится проверка в порядке ст.97 УПК Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.393 (побег из мест лишения свободы) Уголовного кодекса Украины.

Напомним,в июле в Одессе из следственного изолятора пропал осужденный за кражу. На данный момент проводятся поисковые мероприятия.

фото: mediaport.ua

Новости по теме:



В Одессе из СИЗО сбежал заключённый



Во Львове задержан заключенный, сбежавший из колонии на Харьковщине



Опасный рецидивист сбежал от милиции в наручниках и кроссовках без шнурков



Из Лукьяновского СИЗО сбежал арестант

