«Шахтер» - «Нордшелланд»: прогноз букмекеров

{1-} Букмекеры считают донецкий «Шахтер» однозначным фаворитом стартового матча Лиги чемпионов с датским «Норлшелландом».

Победу горняков аналитики оценили коэффициентом 1,222, ничью – 6,7, а победу датчан – 17.

Наиболее вероятным исходом поединка букмекеры называют счет 2:0 в пользу «Шахтера». При этом коэффициенты на счет 1:0 - 8,1, а 3:0 – 7,1.

Отметим, что в матче основных соперников дончан - «Челси» и «Ювентуса» - аналитики отдают предпочтение победителю Лиги чемпионов: на его победа увеличит ставку игрока в 2,4 раза, ничья – 3,25, а победа «Ювентуса» сделает богаче в 3,3 раза.

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