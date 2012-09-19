Украина попала в топ-50 мировых пиратов

{1-}В рейтинге объемов музыкального пиратства Украина оказалась на 46 месте.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании Musicmetric, передает "ЛигаБизнесИнформ".

По данным компании, более 3 миллиардов песен были загружены с помощью торрент-трекеров в течение первых шести месяцев 2012 года по всему миру.

Около 78% загрузки включали целые альбомы и 22% - синглы.

Более 775 миллионов песен были загружены только в США, которые возглавили рейтинг объемов музыкального пиратства.

Украина оказалась на 46 месте в рейтинге нелегальных загрузок с уникальных IP-адресов с 442,792 тысячами уникальных загрузок.

Россия в этом рейтинге заняла 13 место из 1,771 миллиона загрузки.

В общий рейтинг стран, наиболее активно скачивают музыку пиратским способом, Украина не вошла.

Однако Россия здесь заняла 24 место, скачав 22,7 миллиона песен.

Возглавили рейтинг США (775 миллионов песен), Великобритания (347 миллионов) и Италия (266 миллионов).

Исследование проводилось на основе анализа загрузки пиратским способом с помощью Bit.Torrent.

фото: russiansmallbusiness.ru

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