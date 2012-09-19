Возбуждено дело против милиционеров, арестовавших невиновного Дмитренко

19 сентября 2012, 15:42

{1-}Главное управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры 18 сентября возбудило уголовное дело относительно трех бывших работников одного из районных отделов милиции Запорожской области, которые в сентябре 2004 года «выбили» из Максима Дмитренко признание в изнасиловании и убийстве.

Об этом сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры.

Как говорится в  сообщении, применив к гражданину Максиму Дмитренко пытки, физическое насилие и психологическое давление, работники милиции заставили его оговорить себя в убийстве и изнасиловании девушки, к которым он был не причастен.

В результате таких неправомерных действий милиционеров Максим Дмитренко был незаконно осужден на 13 лет лишения свободы, 8 из которых провел за решеткой.

Дело Дмитренко: оправдан спустя восемь лет

В данное время бывшие милиционеры задержаны. Следствие по делу продолжается.

Как ранее писал Главред, 13 марта, Высший специализированный суд Украины отменил приговор Максиму Дмитренко, осужденному в 2005 году за преступление «пологовского маньяка».

Напомним, с середины 1990-х и до 2005 года в украинской прессе регулярно появлялись сообщения о жестоких убийствах и надругательствах над молодыми девушками и детьми в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. По каждому эпизоду открывались уголовные дела и находились виновные. Только в 2005 году выяснилось, что все преступления совершал один и тот же человек – Сергей Ткач, кстати, бывший сотрудник правоохранительных органов. За преступления Ткача были осуждены более 10 человек, которые искупали чужую вину в местах лишения свободы. В их числе – и Максим Дмитренко, получивший 13 лет тюремного заключения за одно из преступлений серийного маньяка. Несмотря на то, что подозреваемый не мог даже приблизительно воспроизвести сценарий преступления, органы дознания устроила версия «признаю вину, но не помню, как все это сделал».

Компенсацию за потерянные годы ни Максим, ни его мама требовать не собираются, по крайней мере, пока. Но их адвокат говорит, что если уж просить, то максимум. «Обычно просят 3 миллиона - дают 700-800 тысяч. Так что возможно стоит просить 10 - чтобы дали 3?», - сказал адвокат.

фото: tsn.ua

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