Против свидетелей избиения Саши Поповой откроют уголовное дело

{1-}В отношении жены Александра Косинова и ее подруги, которые наблюдали, как избивают Сашу Попову, будет возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила тетя Саши Поповой Ирина Цветухина, пишут «Новости-N».

18 сентября, состоялось заседание Апелляционного суда Николаевской области по делу Дарьи Богушинской - гражданской жены Александра Косинова, избившего Сашу Попову, и ее подруги Ирины Нос.

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Напомним: эти девушки стали свидетелями жестокого избиения Саши, но при этом они не посчитали нужным остановить Косинова или сообщить о произошедшем в милицию. Более того, зная, что в кустах лежит избитая умирающая девушки, свидетельницы преступления даже не удосужились вызвать «скорую».

Однако, в этих действиях в Ленинском районном отделении милиции не нашли признаков преступлений ни по ч.1 ст. 135 «Оставление в опасности», ни по ч.1 ст.136 «Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии», ни по ч. 1 ст. 396 «Сокрытие преступления». В возбуждении уголовного дела отказали.

Между тем, на это решение подал иск в суд адвокат Поповой Владимир Тимошин, и суд Ленинского района принял решение отправить материалы на повторное рассмотрение для возможного возбуждения уголовного дела.

В свою очередь, на решение суда апелляцию подала прокуратура Ленинского района. Именно по этому иску и состоялось данное судебное заседание. В результате коллегия судей приняла решение прокуратуре в удовлетворении иска отказать, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Данное решение означает, что материалы дела по обвинению Богушинской и Нос все же будут пересмотрены, и будет принято повторное решение по возбуждению в отношении них уголовного дела.

Тетя Саши уверенна, что уголовное дело будет возбуждено, и суд обязательно будет. «Справедливость должна восторжествовать», сказала она.

Кстати, сама Дарья Богушинская перестала приходить на судебные заседания как раз с того момента, как суд принял решение о пересмотре материалов в отношении нее. Не было ее и на оглашении приговора супругу на заседании 17 сентября.

Напомним, Александра Косинова, который жестоко избил Александру Попову посадили на 12 лет.

Фото: novosti-n.mk.ua

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