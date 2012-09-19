Игроки ПСЖ назвали «Динамо» хорошей командой

19 сентября 2012, 16:58

Игроки французского ПСЖ, которые разгромили 4:1 киевское «Динамо», заявили, что не ожидали такой крупной победы уже на старте Лиги чемпионов. При этом они нескромно называют свою победу «блестящей», сообщает ТСН.

 «Было очень важно начать групповой этап Лиги чемпионов с уверенной победы, но, признаться, так крупно победить «Динамо» - это больше, чем мы планировали на этот матч. Что ж, тем лучше наше настроение - это поможет нам продолжать в таком же духе. Кроме того, сам я рад, что мой дебют в Лиге чемпионов выдался столь удачным», - заявил вратарь Сальваторе Сиригу.

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«Мы добились преимущества благодаря слаженной командой игре как в обороне, так и в атаке. Команда заслужила эту блестящую победу кропотливой работой. Мы доказали, что соответствуем уровню Лиги чемпионов. Сейчас нам предстоит еще одно непростое испытание - визит к «Порту», - говорит капитан Кристоф Жале.

«Исходя из результата поединка, кажется, что матч был для нас простым, хотя это не так. Для меня «Динамо» - хорошая команда. Да, в данном матче киевляне сыграли не лучшим образом, но все же это прекрасная команда, цвета которой защищают футболисты высокого класса.

Мы провели великолепный матч. Нам удалось продемонстрировать тот уровень игры, к которому стремимся. Мы хорошо подготовились к «Динамо» и изучили эту команду. Что касается наших футболистов, то все ребята являются игроками высокого уровня и с большим потенциалом», отметил форвард Златан Ибрагимович.

«Мы мощно провели первые 15 минут, забили мяч, а затем продолжили воплощать в жизнь план на игру от Карло Анчелотти. Полагаю, наш активный старт, который произвел на соперника определенное впечатление, а также активный прессинг по всей ширине поля, сыграли роль, и киевлянам не удалось создать много моментов у наших ворот», - напомнил защитник Алекс.

«Сильно волновался перед своим дебютом за новую команду в Лиге чемпионов. Но, благодаря Богу, все прошло хорошо. Но нам не стоит впадать в эйфорию после одного матча, мы только в начале нашего пути.

Очень важно, что после восьми лет отсутствия в Лиге чемпионов «ПСЖ» начал свое возвращение с крупной победы. Это был напряженный момент, мы играли дома, сумели крупно обыграть серьезного соперника.

Не каждая команда сможет выиграть в таких условиях. На бумаге у нас очень сильная команда, но нам было важно доказать это и на футбольном поле. Что мы и сделали», резюмировал защитник Тьягу Силва.

фото: fcdynamo.kiev.ua

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