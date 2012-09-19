Актер Броневой пошел на поправку - врач

{1-} Знаменитый российский актер, уроженец Киева Леонид Броневой, который находится в Киевском городском центре сердца после инфаркта и перенесенной операции, сейчас в сознании, идет на поправку.

«Есть надежда по той тенденции, которая сегодня наблюдается, что больной идет на поправку», - сказал директор центра, главный кардиохирург Минздрава Борис Тодуров, сообщает «Интерфакс-Украина».

В то же время он отметил: «Но с учетом довольно большого возраста и с учетом осложнений и тех сопутствующих заболеваний, которые есть, строить долгосрочный прогноз мы пока не можем».

На уточняющий вопрос, находится ли актер в сознании, Тодуров заявил: «Он сейчас в сознании».

По его словам, состояние пациента стабильное, он находится на искусственной вентиляции легких. Также у него наблюдается «сердечная слабость».

Главврач отметил, что актер обеспечен всеми необходимыми медикаментами и оборудованием.

В свою очередь московский врач Елена Васильева, отвечая на вопрос относительно возможности транспортировки Броневого в Москву, заявила: «Москва ждет его. В Москве сделаем тоже все возможное для восстановления его здоровья. Но в случае с таким тяжелым пациентом больше, чем на сутки планировать тактику нельзя».

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 18 сентябяр, Броневому стало плохо на следующий день после окончания гастролей театра «Ленком» в Киеве, и утром он был доставлен Киевский городской центр сердца с инфарктом миокарда. Актер перенес сложную операцию - поставили три стента.

Народный артист СССР Леонид Броневой приехал в Киев в составе группы артистов театра Ленком в рамках гастролей, которые прошли в украинской столице с 8 по 17 сентября. Актер был задействован в спектакле «Вишневый сад», в гастрольной программе было три спектакля по пьесе Чехова - 14, 16 и 17 сентября.

Броневой известен массовому зрителю ролями в кино – «Семнадцать мгновений весны» (Мюллер), «Покровские ворота» (Велюров), «Тот самый Мюнхгаузен» (герцог) и многими другими.

Фото: kino-teatr.ru

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