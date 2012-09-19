В Хмельницком мужчина застрелил сожительницу и двоих сыновей

{1-} Во вторник, 18 сентября, в Хмельницком с огнестрельными ранениями были обнаружены тела 29-летней женщины и ее двух малолетних детей – семилетнего ребенка и годовалого малыша.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Правоохранители установили, что женщину и ее детей пятью выстрелами из охотничьего ружья убил ее 31-летний сожитель на почве личных неприязненных отношений.

Мужчина пришел в отделение милиции и сознался в совершении преступления.

Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него Хмельницким ГО УМВДУ возбуждено уголовное дело по п.п.1, 2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц, малолетних детей).

Ранее «Главред» сообщал, что в Одесской области во время охоты застрелили 13-летнего мальчика, ученика 7-го класса школы села Ольгино. В охоте участвовали семеро жителей Одесской области, из них трое были несовершеннолетними – школьники выполняли роль загонщиков.

фото: i-gazeta.com

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