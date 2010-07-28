Взрыв в храме Запорожья забрал жизнь монахини

Пострадавшая во время взрыва в Свято-Покровском храме Запорожья монахиня скончалась на операционном столе. Об этом сообщает Репортер Запорожья. «К сожалению, спасти 80-летнюю женщину (монахиню Людмилу. - Ред.), которая была доставлена в крайне тяжелом состоянии, не удалось. Женщина умерла на операционном столе. Она была в очень тяжелом состоянии: большая кровопотеря, более 40% ожогов тела, множественные переломы костей голени и таза. Очень тяжелая комбинированная травма», - рассказала начальник запорожского горздрава Надежда Севальнева. По ее словам, из девяти пострадавших во время взрыва в храме пять человек были госпитализированы в пятую горбольницу Запорожья. «Еще двое отказались от госпитализации на месте. Двое категорически отказались от госпитализации уже в 5-й горбольнице. 16-летняя девочка, которая получила травмы, в присутствии мамы отправлена в 5-ю детскую больницу. Двое пострадавших с аккустической травмой (оглушило от взрыва) отправлены на лечение в 3-ю горбольницу», - рассказала Севальнева. Как сообщалось ранее, сегодня около четырех часов в храме УПЦ, что на Малом рынке, прозвучал взрыв. Слышали его даже жители соседних домов. По словам служителей храма, взорвался сверток, который лежал возле двери в храм.