Тюремщики объяснили, почему в колонии Луценко не работает телефон

{1-} В Госпенитенциарной службе заявили, что телефон в Менской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, не работает из-за замены устаревшего кабеля.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В течение текущего года администрацией Менской колонии неоднократно фиксировались случаи сбоев в работе установленных в учреждении таксофонов для осужденных… 14 сентября в учреждение прибыли специалисты местного отделения "Укртелекома", которые осуществили технический осмотр как телефонных аппаратов, так и имеющейся кабельной сети. По результатам обследования была установлена причина перебоев в работе таксофонов - устарелость кабеля, который требует замены», - заявили тюремщиики.

Сейчас в учреждении проводятся соответствующие подготовительные работы по замене кабеля телефонной связи. Телефоны в учреждении отключены.

О причине сбоев в работе таксофонов и проведения ремонтных работ проинформированы осужденные учреждения. Каких-либо жалоб по этому поводу от самих осужденных не поступало, - заявили в пенитенциарной службе.

Ранее «Главред» сообщал, что Луценко обратился к омбудсмену Валерии Лутковской с требованием возобновить телефонную связь для заключенных Менской колонии, где он отбывает наказание. Он также заявил, что более часа безуспешно пытался дозвониться до родных, врачей и друзей.

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