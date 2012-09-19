Сегодня Сашу Попову выписали из больницы после операции

{1-} В среду, 19 сентября, жертву жестокого избиения Сашу Попову выписали из больницы после операции на челюсти.

Об этом со ссылкой на тетю Александры - Ирину Цветухину сообщают «Новости-N».

Саше уже сняли фиксирующие челюсти резинки, но вот специальные пластины она будет носить еще примерно три недели. Все это время ей необходимо будет наведываться к врачам на осмотр в отделение челюстно-лицевой хиррургии Николаевской областной больницы, где девушке и делали операцию.

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По словам Ирины Николаевны, Саша чувствует себя хорошо, и они не перестают благодарить всех добрых людей, кто помог их семье справиться в нагрянувшей бедой.

Пока Саша Попова будет дома, а примерно в начале ноября она снова отправится на реабилитацию в санаторий «Ингул». Всего же на восстановление девушке понадобится около года.

Ранее «Главред» сообщал, что суд признал обидчика Саши - Александра Косинова виновным в покушении на убийство и приговорил его к 12 годам тюрьмы.

Также суд постановил выплатить пострадавшей материальную компенсацию – 9 тысяч гривен, и оплатить моральный ущерб – 100 тысяч гривен.

фото: 0512.com.ua

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