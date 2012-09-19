В Умани хасиды массово скупают оружие

Прибывшие в Черкасскую область на празднование иудейского Нового года паломники хасиды массово скупают игрушечное оружие из пластика.

Об этом сообщает gazeta.ua.

На празднование Рош-ха-Шана в Умань ортодоксальные евреи приезжают вместе со своими детьми. Берут только мальчиков. В городе они чувствуют себя как у себя дома.

Дети обращается с украинцами достаточно агрессивно. Поскольку по религии, мальчикам, до определенного возраста, нельзя ничего запрещать.

Самой большой забавой для подростков и детей является стрельба друг в друга из игрушечного пластикового оружия. Хасиды массово скупают его для своих детей. Порой можно встретить и взрослого хасида на улице с игрушечным автоматом или пистолетом.

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«В Израиле любое игрушечное оружие запрещено, - рассказал паломник Авраам. - Полицейские очень строго наказывают родителей, если увидят у ребенка такую игрушку. А у вас в Украине их много. Поэтому позволяем детям играть ею. Порой и самим хочется пострелять. Через границу провезти в Израиль такие игрушки нельзя. Только если ехать автобусом. Но и то - крайне редко».

Напомним, из-за наплыва около 20 тысяч паломников-хасидов, приехавших на могилу раввина Нахмана в Умани, резко подскочили цены на местном рынке.Хлеб в ларьках на рынке продается по доллару, яйца - 2-3 доллара, огурцы и перец болгарский - 1,5-2 доллара, килограмм куриной грудки - 5 долларов.

фото: gazeta.ua

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