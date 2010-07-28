На Полтавщине за злоупотребление властью осуждены 16 милиционеров

С начала года районные и городские суды Полтавской области рассмотрели с вынесением приговоров 15 уголовных дел и привлекли к ответственности 16 работников милиции. Об этом сообщила прокурор отдела прокуратуры Полтавской области Людмила Деряга, информирует УНИАН. По словам прокурора, осуждены заместитель начальника райотдела милиции, начальники отделов, старшие следователи райотделов ГУ МВД Украины в области, оперуполномоченные и старшие оперуполномоченные уголовного розыска, участковые инспекторы милиции. В большинстве случаев правоохранители осуждены за злоупотребление властью, служебным положением, превышение служебных полномочий и получение взяток. Наиболее строгий приговор - лишение свободы на 7 лет. Незначительными мерами наказания являются уплата штрафа и лишение свободы с применением испытательного срока. Некоторые из осужденных лишены специальных званий, в частности, майора, капитана, старшего лейтенанта, сержанта милиции. В настоящее время в производстве городских и районных судов области находится 19 уголовных дел по обвинению 23 милиционеров.