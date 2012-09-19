Исламский священник призвал убить всех участников фильма«Невинность мусульман»

{1-} В Египте имам Ахмед Фуад Ашуш издал фетву, требующую убить всех, кто участвовал в создании антиисламского фильма «Невинность мусульман».

Об этом ссылкой на американскую компанию SITE, которая специализируется на мониторинге исламистских сайтов, сообщил швейцарский портал News.ch.

Имам призвал «молодых мусульман в США и в Европе», согласно их религиозным убеждениям, убить создателей и актеров фильма, а также всех, кто участвовал в его распространении, поскольку «они виновны в оскорблении пророка Мухаммеда», приводит цитаты из фетвы портал Седмица.ru.

Религиозное предписание для мусульман было издано на нескольких джихадистских форумах в интернете.

Напомним, что по неподтвержденным данным, фильм был снят в прошлом году египетскими коптами из Лос-Анджелеса вместе с калифорнийской группой так называемых «евангеликов», проповедующих правые политические взгляды. Размещение фильма в интернете привело к всплеску антихристианского насилия в исламских странах и выступлениям против США.

Ранее «Главред» сообщал, что «Аль-Каида» в странах исламского Магриба призвала мусульман убивать либо выдворять американских дипломатов в качестве мести за снятый в США антиисламский фильм «Невинность мусульман».

Фото: кадр фильма «Невинность ислама»

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