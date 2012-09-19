В Киев прибыла плащаница Богородицы

Сегодня в Киево-Печерскую лавру из Гефсимании прибыла плащаница Пресвятой Богородицы. С благословения блаженнейшего митрополита Владимира святыня была доставлена официальной делегацией УПЦ МП во главе с секретарем предстоятеля УПЦ архиепископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП сообщает УНИАН.

Встречу иконы Успения Божьей Матери в Лавре возглавил митрополит Киевский и всей Украины Владимир.

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На Соборной площади Лавры митрополит Владимир провел перед святыней молебен, по завершении которого обратился к собравшимся со словами: «Мы часто просим Божью Мать обо всем, ставим такие задания относительно нас, что не сразу разберешься, чего мы просим. Но Божья Мать – Мать всей вселенной обычно спешит сама, в первую очередь, воздвигнути ходатайство перед Богом нашим о спасении рода человеческого. И получают все, кто искренне этого просит с надеждой на Бога и Его волю». Он отметил, что «сегодня Богоматерь оставила святой град Иерусалим, где Она почивает в своей иконе, и пришла к нам в свой дом, который посвящен Ей».

После этого Плащаница была перенесена в Стефановский придел Успенского собора, где будет находиться до 24 сентября. В эти дни собор будет открыт с 7-00 до 21-00 (вход на территорию Заповедника бесплатный).

фото: fotolitopys.in.ua

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