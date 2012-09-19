Ради боя с Виталием Кличко Хэй восстановит боксерскую лицензию

{1-} Английский боксер Дэвид Хэй заявил о своем намерении получить боксерскую лицензию в Англии, чтобы организовать поединок с чемпионом WBC Виталием Кличко.

Об этом со ссылкой на сайт boxingscene.com сообщает ТСН

«Моя цель - выйти с Виталием в ринг после его избирательной кампании и вернуть титул чемпиона мира WBC в Великобританию. Это единственный бой, который меня интересует. И пояс WBC - единственный, который я отчаянно пытаюсь выиграть перед выходом на пенсию.

Я выиграл титул чемпиона мира WBC в 2007 году и много других титулов. Но поднять зеленый пояс WBC - самая большая гордость для меня», - сказал «Хэймейкер».

Напомним, что в ноябре 2011 года Дэвид не продолжил боксерскую лицензию, которой его потом лишили.

А в июле 2012 года при содействии Федерации бокса Люксембурга, Хэй провел бой с соотечественником Дереком Чисорой.

Недавно англичанин провел переговоры с президентом Всемирного боксерского совета (WBC) Хосе Сулейманом относительно возможности возвращения в рейтинг организации.

фото: worldboxingnews.net

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