Ради боя с Виталием Кличко Хэй восстановит боксерскую лицензию

{1-} Английский боксер Дэвид Хэй заявил о своем намерении получить боксерскую лицензию в Англии, чтобы организовать поединок с чемпионом WBC Виталием Кличко.
Об этом со ссылкой на сайт boxingscene.com сообщает ТСН
«Моя цель - выйти с Виталием в ринг после его избирательной кампании и вернуть титул чемпиона мира WBC в Великобританию. Это единственный бой, который меня интересует. И пояс WBC - единственный, который я отчаянно пытаюсь выиграть перед выходом на пенсию.
Я выиграл титул чемпиона мира WBC в 2007 году и много других титулов. Но поднять зеленый пояс WBC - самая большая гордость для меня», - сказал «Хэймейкер».
Напомним, что в ноябре 2011 года Дэвид не продолжил боксерскую лицензию, которой его потом лишили.
А в июле 2012 года при содействии Федерации бокса Люксембурга, Хэй провел бой с соотечественником Дереком Чисорой.
Недавно англичанин провел переговоры с президентом Всемирного боксерского совета (WBC) Хосе Сулейманом относительно возможности возвращения в рейтинг организации.
фото: worldboxingnews.net
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