Луческу 10 месяцев готовился к матчу с «Нордшелландом»

{1-} Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал стартовый матч своей команды в Лиге чемпионов против датского «Нордшелланда».

«Мы почти десять месяцев готовились к нынешнему старту в Лиге чемпионов с тех пор, как проиграли «Порту» на «Донбасс Арене» и потеряли шансы выйти в плей-офф», - передает слова Луческу официальный сайт УЕФА

«Нас, естественно, разочаровало то, как мы выступили в прошлом сезоне, и мы постарались компенсировать ту неудачу победой в чемпионате и Кубке страны. Думаю, нам несколько не повезло с жеребьевкой. «Ювентус», «Шахтер» и «Нордшелланд» – чемпионы своих стран, а «Челси» – чемпион Европы.

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Что касается соперника, отмечу, что АПОЕЛ в прошлом году тоже считали аутсайдером, а команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Здесь нельзя делить соперников на сильных и слабых. Есть клубы с давними традициями из сильнейших лиг Европы, а есть менее опытные, которые успешно пользуются обстоятельствами, извлекая пользу из слабостей своих соперников.

Мы проанализировали «Нордшелланд», отметив, что датчане во многом строят свою игру так же, как мы. Я имею в виду выход из обороны, розыгрыш стандартных положений и организацию игры в нападении.

Также хочу отметить, что «Нордшелланд» очень дисциплинирован и прекрасно подкован тактически. Состав у команды стабилен и хорошо сыгран. Но мы обладаем более техничными футболистами, которые умеют играть куда разнообразнее. Думаю, в итоге это обязательно скажется», - заявил Луческу.

фото: shahta.org

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