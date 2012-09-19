Названы стартовые составы на матч «Шахтёр» - «Нордшелланд»

{1-} Сегодня, в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов, донецкий «Шахтёр» на своём поле принимает датский «Нордшелланд».

Приводим Вашему вниманию стартовые составы команд и текущий счёт.

«Шахтёр» - «Нордшелланд» - 0:0.

«Шахтёр»: Пятов, Кучер, Рац, Ракицкий, Хюбшман, Фернандиньо, Виллиан, Срна, Илсиньо, Луис Адриано, Мхитарян.

«Нордшелланд»: Й. Хансен, Окоре, Мтилига, Пархерст, Аду, Рунье, Стокхольм, Кристенсен, Лоренцен, Бекманн, Джон.

Предматчевые заявления:

Мирча Луческу, главный тренер «Шахтера»: «Нордшелланд» похож по стилю игры на «Шахтер». Такие же комбинации в атаке, такой же выход из обороны в атаку. То, что тренер перенимает стиль «Барселоны», только подтверждает мои слова. «Нордшелланд» – миникопия «Барселоны». Мы же никого не копировали. Команды, которые я тренировал, всегда отличались комбинационным и атакующим футболом. У «Шахтера» своя игра, которая ни у кого не копировалась. Помимо того, что соперник похож на «Барселону», «Нордшелланд» дисциплинирован и тактически грамотно образован. Так что нас ждет сложная игра. Что же касается сравнения «Нордшелланда» с «Шахтером», то наши игроки более техничны и разнообразны. Это должно сказаться».

Каспер Юльманн, главный тренер «Нордшелланда»: «Шахтер» демонстрирует коллективный футбол, постоянно используется ротация, так что выделить кого-то конкретного футболиста сложно. Каждый игрок прекрасно знает свою роль на поле. Больше всего я опасаюсь правого защитника Срну. Чрезвычайно силен Виллиан. Он быстр и техничен. Ну, и, конечно же, Мхитарян. Он показывает удивительную результативность в последнее время. После того, как Луческу передвинул Мхитаряна ближе к атаке, футболист заметно прибавил».

Дарио Срна, капитан «Шахтера»: «Клуб, который играет в Лиге чемпионов, нужно уважать. У нас большое уважение к сопернику. Лига чемпионов – турнир высокого уровня, это не чемпионат Украины. Если «Шахтер» будет сконцентрирован, то в матче с «Нордшелландом» он будет фаворитом. Их матчи мы смотрели вчера, смотрели сегодня, так что мы знаем, чего ожидать от соперника».

Илсиньо, полузащитник «Шахтера»: «Это очень сильная команда, хотя бы потому, что они участвуют в Лиге чемпионов. А здесь, как известно, слабых соперников вообще не бывает. Кроме того, в их составе есть много хороших футболистов. Они заслуженно стали чемпионами Дании в прошлом сезоне».

Николай Стокхольм, капитан «Нордшелланда»: «Мы постараемся играть в футбол, который проповедуем в последние годы. Сделаем все, чтобы не опуститься ниже своего высокого уровня. Постараемся показать свои лучшие качества. Прежде всего, сделаем ставку на владение мячом».

Новости по теме:

Луческу 10 месяцев готовился к матчу с «Нордшелландом»

«Шахтер» - «Нордшелланд»: прогноз букмекеров

«Шахтер» - фаворит на старте Лиги чемпионов: анонс игры с датчанами

«Шахтер» покажет лучшие качества и выйдет из группы - Ахметов

Старт Лиги чемпионов: обзор всех матчей