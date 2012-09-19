Начался матч «Шахтер» - «Нордшелланд»

{1-} В Донецке на стадионе «Донбасс-Арена» начался матч между «Шахтёром» и датским «Нордшелландом», который проходит в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов,.

Арбитр – Павел Гиль (Польша)

Ассистенты – Петр Садчук, Марцин Борковски (оба – Польша)

Резервный арбитр – Конрад Сапела (Польша)

Дополнительные арбитры – Роберт Малек, Хуберт Сейевич (оба – Польша)

Стартовые составы команд.

«Шахтер»: 30.Пятов, 3.Хюбшман, 5.Кучер, 7.Фернандиньо, 9.Адриано, 10.Виллиан, 22.Мхитарян, 26.Рац, 33.Срна(к), 44.Ракицкий, 77.Илсиньо.

Запасные: 32.Каниболоцкий, 6.Степаненко, 11.Эдуардо, 18.Девич, 20.Коста, 29.Тейшейра, 38.Кривцов.

«Нордшелланд»: 1.Й. Хансен, 2.Окоре, 6.Аду, 7.Стокхольм(к), 8.Мтилига, 10.Бекманн, 15.Джон, 17.Кристенсен, 18.Паркхерст, 20.Лоренцен, 21.Рунье.

Запасные: 16.Вилладсен, 5.Кристиансен, 11.Норстран, 19.Гунделах, 22.Лаудруп, 23.Тичинович, 30.Петрю.

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