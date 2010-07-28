Мощность бомбы в храме Запорожья составила 0,5 кг тротила

Мощность взрывного устройства, сработавшего сегодня в храме в Запорожье, соответствовала 500 г тротила. Об этом заявил губернатор Запорожской области Борис Петров, сообщает РБК-Украина. По словам Петрова, «предположительно, сработало безоболочное взрывное устройство кустарного производства мощностью 500 грамм в тротиловом эквиваленте». О случившемся уже проинформирован премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщил его пресс-секретарь Виталий Лукьяненко. Глава правительства поручил оказать помощь пострадавшим. Как сообщалось, при взрыве в храме православной церкви Московского патриархата пострадали 8 человек. Не удалось спасти монахиню. Женщина, которую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, умерла на операционном столе.