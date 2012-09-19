Борзов пожаловался, что деньги на питание легкоатлетов не дало государство

{1-} Президент Федерации легкой атлетики Украины Валерий Борзов опровергает обвинение в растрате руководством федерации государственных средств, выделенных на подготовку спортсменов и заявил, что деньги были выделены с опозданием.

Об этом сам Борзов заявил на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

Как отметил Борзов, относительно сбора членов национальной команды по легкой атлетике, который проводился в Святошино в преддверии Олимпийских игр, средства на его проведение были выделены с опозданием.

«Сбор начался – платежей нет», - сказал Борзов. Он уточнил, что средства на этот сбор были перечислены с опозданием 7-10 дней. «О каком качестве питания можно говорить, если не перечисляются средства?», - отметил президент федерации. Он добавил, что по ряду других мероприятий финансирование для сборных команд задерживалось от 7 дней до нескольких месяцев.

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Также Борзов сообщил, что в ряде других случаев, в частности при транспортировке спортсменов на различные соревнования, только благодаря письменным гарантиям от президента федерации удавалось убедить руководство авиакомпаний транспортировать спортсменов в долг.

В целом Борзов отметил недостаточный уровень финансирования украинских сборных по легкой атлетике, а также недофинансирование даже по тем программам, которые утверждены на данный момент.

Борзов сказал, что спортсмены на данный момент готовятся в тех условиях, которые удается создать, исходя из имеющихся средств.

«Если бы была моя воля, я бы первым начал бастовать вместе со спортсменами по поводу условий», - заявил Борзов. «На все нужны деньги», - добавил он.

Ранее «Главред» сообщал, что спецкомиссия выявила нецелевое использование средств руководителями национальной сборной Украины по легкой атлетике, выделенных на подготовку спортсменов, в частности на подготовку к Олимпийским играм, и рекомендовала Госслужбе молодежи и спорта уволить их с должностей.

фото: kievskaya.com.ua

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