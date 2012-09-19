«Шахтер» уверенно победил «Нордшелланд» 2:0

В Донецке на стадионе «Донбасс-Арена», где завершился матч между «Шахтёром» и датским «Нордшелландом», который проходил в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов, польский арбитр Павел Гиль зафиксировал окончательный счет 2:0 в пользу горняков.

Дубль на 76-й минуте оформил лучший бомбардир Чемпионата Украины Генрих Мхитарян.

Виллиан прошел по центру, отдал пас налево Мхитаряну. Генрих вошел в штрафную, отдал мяч на Девича - защитник в подкате опередил Марко, но отбивал мяч на Мхитаряна. Генрих бьет - 2:0!

Нужно заметить, что в концовке матча горняки просто затерзали свое соперника:

75-я минута Навес Раца слева. Адриано бьет головой с линии вратарской - рядом с дальней штангой.

74-я минута. Датчане ответили дальним ударом Кристиансена - Пятов на месте.

74-я минута. Адриано отдал мяч в штрафную на Тейшейру. Перед Алексом был только вратарь, но бразилец не попал по мячу.

72-я минута. Дальний удар Виллиана - Хансен с трудом потянул мяч под перекладиной.

Также напомним, что Мхитарян забил свой первый гол в матче на 44-й минуте.

Игра проходит довольно корректно, одна это не помешало арбитру матча показать уже три «горчичника»: на 42-й минуте Кристенсен сфолил в центре поля на Кучере.

На 36-й горняк Адриано врывался в штрафную и упал через руку вратаря. Арбитр показал желтые карточки вратарю, за бурную реакцию. И Адриано - за симуляцию.

Арбитр – Павел Гиль (Польша)

Ассистенты – Петр Садчук, Марцин Борковски (оба – Польша)

Резервный арбитр – Конрад Сапела (Польша)

Дополнительные арбитры – Роберт Малек, Хуберт Сейевич (оба – Польша)

Стартовые составы команд.

«Шахтер»: 30.Пятов, 3.Хюбшман, 5.Кучер, 7.Фернандиньо, 9.Адриано (18.Девич), 10.Виллиан (20.Коста), 22.Мхитарян, 26.Рац, 33.Срна(к), 44.Ракицкий, 77.Илсиньо (29.Тейшейра).

Запасные: 32.Каниболоцкий, 6.Степаненко, 11.Эдуардо, 38.Кривцов.

«Нордшелланд»: 1.Й. Хансен, 2.Окоре, 6.Аду, 7.Стокхольм (к), 8.Мтилига, 10.Бекманн, 15.Джон (22.Лаудруп), 17.Кристенсен (5.Кристиансен), 18.Паркхерст, 20.Лоренцен (11.Норстран), 21.Рунье.

Запасные: 16.Вилладсен, 19.Гунделах, 23.Тичинович, 30.Петрю.

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