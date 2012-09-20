Обзор матчей Лиги чемпионов: сенсация от БАТЭ и проигрыш «Спартака»

20 сентября 2012, 01:03

В среду, 19 сентября, прошли матчи 1-го тура Лиги чемпионов, в которых вечный соперник украинских команд московский «Спартак» потерпел поражение от «Барселоны», а белорусский БАТЭ сотворил сенсацию, уверенно обыграв в гостях «Лилль».

Группа G

«Селтик» - «Бенфика» - 0:0

Предупреждения: Ваньяма, 21, Изагирре, 34, Матич, 47, Аймар, 57, Браун, 89, Бруно Сезар, 90.

«Селтик» –  Форстер, Мэттьюз, Уилсон, Малгрю, Люстиг (Ругне, 63), Ваньяма, Браун, Коммонс, Изагирре (Хупер, 66), Форрест, Мику.

«Бенфика» – Артур Мораес, Алмейда, Гарай, Жардел, Мельгарехо, Матич, Энцо Перес, Аймар (Кардосо, 63), Гайтан (Нолито, 83), Сальвио, Родриго (Бруно Сезар, 70).

Группа E

Челси - Ювентус 2:2

Голы: Оскар, 31, 33 - Видаль, 39, Квальярелла, 80

Челси: Чех, Иванович, Давиду Луис, Терри, Коул, Микель, Лэмпард, Рамирес (Бертранд, 69), Оскар (Мата, 75), Азар, Торрес

Ювентус: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Лихтштайнер (Исла, 77), Видаль, Пирло, Маркизио, Асамоа, Джовинко (Квальярелла, 75), Вучинич (Матри, 88)

 

«Шахтер» – «Нордшелланд» – 2:0

Голы: Мхитарян 44, 76

Больше о матче читайте ЗДЕСЬ: «Шахтер» стартовал в Лиге чемпионов с победы: обзор матча и видео всех голов

 

Группа F

Лилль - БАТЭ 1:3

Голы: Шеджу, 60 - Володько, 6, Родионов, 20, Олехнович, 43

Лилль: Ландро, Дебюши (Сидибе, 85), Баша, Шеджу, Динь, Бальмон, Мавуба, Калу, Мартен (Ру, 46), Пайе, Де Мело (Мендес, 46)

БАТЭ: Горбунов, Володько, Радков, Шимич, Поляков, Бордачев, Олехнович, Лихтарович (Сиваков, 66), Павлов (Брессан, 80), А.Глеб, Родинов (Мозолевский, 89)

 

«Бавария» - «Валенсия» - 2:1

 Голы: Швайнштайгер, 38, Крооc, 76 - Вальдес, 89

Бавария: Нойер, Бонфим, Боатенг, Мартинес, (Густаво, '69), Лам, Бадштубер, Роббен, Швайнштайгер, Рибери, (Мюллер, '46), Крооc, Пицарро, (Манджукич, '63)

Валенсия: Алвеш, Рами, Сиссоко, Сольдадо, (Барраган, '88), Перейра, Кошта, Коста, Парехо, Жонас, (Вальдес, '63), Фежули, Гуардадо, (Виера, '71)

 

Группа G

«Барселона» - «Спартак» Москва - 3:2

Голы: Тельо, 14, Месси, 72, 80 –  Дани Алвес, 29 (автогол), Ромуло, 59.

Предупреждения: К.Комбаров, 31, А.Сонг, 34, Чельстрем, 42, Эменике, 44, Ромуло, 75, Сухи, 78.

«Барселона» – Вальдес, Дани Алвес (Санчес, 64), Пике (А.Сонг, 12), Маскерано, Адриано, Бускетс, Хави, Фабрегас, Педро, Месси, Тельо (Вилья, 74).

«Спартак» – Дикань, К.Комбаров (Макеев, 46), Инсаурральде, Сухи, Д.Комбаров, Чельстрем (Хурадо, 79), Кариока, Ромуло, Макгиди, Ари (Дзюба, 83), Эменике.

 

Группа H

МЮ - Галатасарай 1:0

Гол: Каррик, 7

МЮ: Де Хеа, Рафаэль, Видич, Эванс, Эвра, Валенсия, Каррик, Скоулз (Флетчер, 79), Нани, Кагава (Уэлбек, 84), Ван Перси (Уэлбек, 81)

Галатасарай: Муслера, Эбуэ, Нункеу, Балта, Семих, Алтынтоп, Инан, Мело (Чолк, 69), Амрабат, Бурак, Умут (Элмандер, 16)

 

Брага - Клуж 0:2

Голы: Бастос, 19, 34

Брага: Бету, Винисиус, Коэльо, Исмаили, Угу Виана (Зе Луис, 64), Моссоро, Куштодиу, Микаэль, Салино (Сезар, 70), Алан (Барбоса, 46), Эдер

Клуж: Фелгуейреш, Рада, Кади, Сеспи, Пинту, Муресан, Альберто (Годемеш, 65), Камора, Бастос (Педру, 79), Капетанос, Соугу (Агиррегарай, 46).

фото: fcbate.by

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