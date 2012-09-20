Луческу о победе над «Нордшелландом»: это не чемпионат Украины

{1-} Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над датским «Нордшелландом».

«Это был тяжелый матч Лиги чемпионов против чемпиона своей страны. Наверное, сегодня все увидели, что не все так легко. Это не чемпионат Украины», - цитирует слова Луческу пресс-служба «Шахтера».

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«На таком уровне команды очень хорошо организованы. «Нордшелланд» строил свою игру на хорошем контроле мяча и таким образом пытался контролировать ход встречи. В первом тайме у них это очень хорошо получалось. Пока их физическое состояние позволяло контролировать мяч, они это делали, но после перерыва сказалось отсутствие готовности», - подчеркнул наставник горняков.

Отвечая на вопрос об игре Мхитаряна, который забил два гола, Луческу подчеркнул, что это важный игрок, который за последнее время вырос.

«Но я не хочу идеализировать футболиста, когда вся команда сыграла достаточно хорошо. Мхитарян выполняет свои обязанности. Сегодня он забил. Будем надеяться, что в последующих матчах будут забивать и остальные игроки. Я очень доволен его коэффициентом полезного действия, тем, как он отдается, как он входит в штрафную площадку и реализовывает свои моменты. Сегодня даже больше отметил бы Кучера, который был очень хорош в отборе в сложные моменты, которые возникали в обороне».

фото: shakhtar.com

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