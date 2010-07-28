Метан на шахте «Рассвет» мог вспыхнуть из-за окурка

Предварительной причиной вспышки метана на ООО «Шахта «Рассвет» (г. Кировское, Донецкая область), в результате которой вчера произошел групповой несчастный случай, стало нарушение техники безопасности - курение на рабочем месте. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Отдел информационного обеспечения теруправления Госгорпромнадзора в Донецкой области. После планового обследования этой шахты в июне текущего года, выявленных нарушений и запрета работ, предприятие восстановило деятельность лишь 6 июля. В теруправлении напомнили, что в декабре прошлого 2009 г. в этой же шахтной выработке было выявлено грубейшее нарушение техники безопасности - курение на рабочем месте. И сейчас предварительная причина группового несчастного случая, который произошел 27 июля, аналогичная - на месте аварии обнаружены окурки. В теруправлении отметили, что в Донецкой области создана и начала работу комиссия по расследованию обстоятельств и причин группового несчастного случая в ООО «Рассвет». Возглавил комиссию начальник Восточной государственной региональной горнотехнической инспекции в угольной промышленности Донецкого горного округа областного теруправления Сергей Олиференко. Сейчас специалистами Восточной горнотехнической инспекции в целом по шахте запрещено проведение горных работ. Как сообщалось, 27 июля в вентиляционном ходке 17-го пласта ООО «Шахта «Рассвет» произошла вспышка метана. В результате три горняка получили серьезные ожоги разной степени тяжести. Четвертый горняк был отброшен волной на грунт выработки и получил ушибы мягких тканей.