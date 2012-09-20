Из-за ГМ-продуктов можно получить раковую опухоль - западные СМИ

В мире грядет большой скандал в сфере продовольственной безопасности. Как сообщают западные СМИ, стали известны итоги тайного исследования над крысами, которых два года кормили генетически модифицированной кукурузой.

Крысы питались американской генетически модифицированной кукурузой фирмы Monsanto. У животных были обнаружены раковые опухоли размером с шары для пинг-понга. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Newsru.com.

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Еврокомиссия в свое время дала разрешение на закупку и возделывание в Европе генетически модифицированной американской кукурузы. Это объяснялось тем, что никаких научных доказательств вреда подобной продукции для здоровья человека нет.

«Впервые в мире генетически измененный продукт и применяемый с ним пестицид были оценены с точки зрения их влияния на здоровье более продолжительный период и более полно, чем это делалось представителями правительств и промышленности. И вот тревожные результаты», - отметил профессор университета из французского города Каен, руководитель проекта Жиль-Эрик Сералини.

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В свою очередь официальный представитель ЕК Фредерик Венсан заявил: «Мы проинформированы СМИ о появлении такого исследования. Знакомились ли мы с ним? Нет. Познакомимся ли? Да. Европейская комиссия уже попросила Европейское агентство по продовольственной безопасности заняться этим исследованием, которое ему будет передано».

Вексан объяснил, что любой модифицированный продукт, предлагаемый к продаже в ЕС, в обязательном порядке подвергается исследованиям в течение трех месяцев до выхода на рынок.

Фото: tumblr.com / J+B Séquences

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