Тренер пожаловался, что «Нордшелланду» не хватило опыта

{1-} На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Нордшелланда» Каспер Юльманн прокомментировал действия своей команды в игре с «Шахтером».

«Впечатлен донецкой командой, которая показала очень хорошую игру, особенно в первом тайме. «Шахтер» создал много моментов. Луческу и его команда показали великолепную работу, и, думаю, они продолжат в том же духе. Но, надеюсь, не во второй игре с нами», - цитирует наступника датчан пресс-служба «Шахтера».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Шахтер» стартовал в Лиге чемпионов с победы: обзор матча и видео всех голов

«Перед нами стояли две задачи: проявить мужество и в то же время сохранять спокойствие, чтобы контролировать мяч. Считаю, что все решилось в первом тайме. На результат повлияли мелочи. Нам не совсем удавались переходы от обороны к атаке и наоборот. В итоге после того, как «Шахтер» забил гол «в раздевалку», нам надо было раскрываться. Так что во втором тайме пришлось намного сложнее. Но фактически все решилось в первой половине встречи», - резюмировал Юльманн.

На вопрос, чего не хватило команде в большей степени – опыта или физических кондиций, тренер «Нордшелланда» заявил: «Думаю, не хватило опыта, потому что ранее мы на таком уровне не выступали. В некоторых моментах, от которых многое зависело, нужно было принимать немного другие решения. Поэтому из-за недостатка опыта так все сложилось».

фото: shakhtar.com

Новости по теме:

Луческу о победе над «Нордшелландом»: это не чемпионат Украины

«Шахтер» уверенно победил «Нордшелланд» 2:0

«Шахтер» забивает датчанам второй гол

«Шахтер» забил первый гол «Нордшелланду»