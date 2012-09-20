Опубликовано фото облитого зеленкой бютовца: он госпитализирован

В Харькове госпитализировали кандидата в народные депутаты по округу №169 Александра Кирша.

Он был направлен в офтальмологическую больницу №14 с ожогом глаза после того, как на встречи с избирателями его облили зеленкой, пишет Интерфакс-Украина.

"Меня госпитализировали после встречи с избирателями. Врачи поставили диагноз - ожог глаза первой степени, конъюнктивит - 2-й степени. Сейчас идет интенсивная терапия - мази, антибиотики, капли. Утром станет точно ясно, есть ли угроза зрению. Пока вроде бы нет, говорят, роговица не задета", - сказал Кирш.

По его словам, он обратился в милицию с просьбой возбудить уголовное дело. Кроме того, Кирш намерен пройти медицинскую экспертизу.

Напомним, в среду, около 18:00, во время встречи с избирателями Киршу плеснули в лицо зеленку. Жидкость залила лицо кандидата, испортила ему одежду. Зеленка попала и на других участников встречи.

фото: glavnoe.ua

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