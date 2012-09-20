Мхитарян не считает себя героем - «это усилие всего «Шахтера»

Полузащитник «горняков», автор двух мячей в ворота «Нордшелланда» Генрих Мхитарян не считает себя героем матча и говорит, что победа - это усилие всего донецкого «Шахтера».

«Все называют меня героем матча, но я не чувствую себя таковым. Героем можно назвать всю нашу команду. Все вместе мы сегодня работали на результат, старались», сообщает UEFA.com

«Очень важно, что мы выиграли первый свой матч в Лиге чемпионов. В этом нам весьма помог "гол в раздевалку", забитый в конце первого тайма».

«В ситуации со вторым голом я не думал, что забить его удастся именно мне. Я планировал отдать пас Марко Девичу, чтобы он ударил по пустым воротам, но в итоге пас не получился, зато мяч от ноги защитника отскочил обратно ко мне, и я в одно касание забил второй гол».

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По его словам, Мирча Луческу дает ему право на определенную свободу на поле, поэтому он охотно подключается к атакам. «Могу и забить, и отдать, в общем, делаю все, чтобы команда победила».

Напомним, что в матче среды донецккий «Шахтер» благодаря дублю Генриха Мхитаряна победил датский «Нордшелланд» со счетом 2:0.

фото: shakhtar.com

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