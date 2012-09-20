Нападающий «Нордшелланда»: мы показали, кто мы есть

{1-}Нападающий «Нордшелланда» Миккель Бекманн поделился своими впечатлениями после матча его команды с «Шахтером».

Бекман заявил: "Сегодня мы показали, кто мы есть. Конечно, мы расстроены результатом: никому не нравится проигрывать. Тем не менее, я горд, что мы хорошо отыграли почти весь первый тайм», - сообщает uefa.com

«Конечно, не следовало пропускать два гола в контратаках. В конце первого тайма нужно было лучше контролировать мяч, но мы вместо этого пропустили глупый гол, и во второй половине встречи нам было тяжелее».

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Нападающий рассказал, что перед первым матчем в Лиге чемпионов команда нервничала. «Возможно, со стороны этого не было заметно».

По его мнению, «Шахтер» сильная команда, которая может пройти далеко по турнирной сетке. Мы поняли, что можем на равных сражаться со всеми участниками нашей группы, но надо создавать больше голевых шансов», - сказал Бекманн.

Напомним, что в матче среды донецкий «Шахтер» благодаря дублю Генриха Мхитаряна победил датский «Нордшелланд» со счетом 2:0.

Фото: shakhtar.com,

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