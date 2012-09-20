Дело Игоря Индило рассмотрят в Евросуде

{1-}19 сентября, адвокат семьи Индило Александр Заруцкий сообщил, что намерен в октябре подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу погибшего в мае 2010 года в Шевченковском РОВД Киева 20-летнего студента Игоря Индило.

Напомним, Игорь умер от черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг. При этом в милиции утверждали, что насилие по отношению к задержанному не применялось, а травма была получена им вследствие падения на пол в нетрезвом состоянии. Однако участковому Сергею Приходько, доставившему студента в райотдел, а также инспектору дежурной части Сергею Коваленко были предъявлены обвинения в превышении полномочий и служебной халатности. В декабре 2011 года Сергея Коваленко амнистировали, а Сергея Приходько в январе 2012 года приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года. Защитники семьи Индило подали апелляцию, и в мае дело вернули на доследование, сообщает Коммерсантъ-Украина.

По словам Заруцкого, расследование было проведено "очень небрежно", и по его итогам ничего, по сути, не изменилось. Поэтому адвокат начал готовить жалобу в ЕСПЧ по ст. 2 ("право на жизнь") и ст. 3 ("запрет пыток") Конвенции по правам человека. "Насчет того, признают ли в ЕСПЧ, что по отношению к Игорю действительно была применена сила — это 50 на 50. Однако несвоевременное оказание медпомощи, неэффективное расследование, а также нарушение процессуальных гарантий по ст. 2 и ст. 3 конвенции будет стопроцентным нарушением",— сказал он.

Между тем защитник Сергея Приходько Александр Плахотнюк считает, что адвокат потерпевших не сможет доказать применение пыток: "Не существует ни одного доказательства того, что по отношению к Игорю Индило применялась физическая сила, и никого из фигурантов дела не обвиняют в применении силы или пыток. И не появится ни одного доказательства, потому что этого просто не было". Адвокат продолжает настаивать, что обвиняемые стали "козлами отпущения". "Я считаю, что это просто трагическое совпадение, но вокруг дела было слишком много шума, и обязательно нужно было найти крайних. Машину запустили еще тогда, а ребята просто попали в мясорубку",— подчеркнула Ирина Лопатина.

Фото:Сегодня

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