В Украину идут ливни, заморозки и паводки

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В ближайшие дни погода в Украине резко изменится.

По данным Гидрометцентра, 21 сентября на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозой, в западной и южной части сильные. На Правобережье Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м / с, в Карпатах до 25 м / с.

22 сентября в западной половине дожди прекратятся.

Температура воздуха, начиная с западных областей, снизится ночью до +4…+11°С (в Карпатах заморозки 0-2 °), днем до +11…+18°С.

20-21 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), реках Закарпатья ожидается подъем уровня воды на 0,2-1,0 м, в бассейне Прута и Сирете местами до 1,5 м над обычным.

Как ранее писал Главред, в ближайшие сутки погоду западных областей будет определять влажный и прохладный воздух, на остальной территории ожидается сухая умеренно теплая погода.

Напомним, настоящее бабье лето синоптики обещают с 26 сентября.

фото: akimat-pvl.gov.kz

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