В Крыму планируют развивать «малую авиацию»

На ремонт дорог между населенными пунктами Совет министров Крыма планирует выделить средства в размере 13,5 млн грн из специального фонда республиканского бюджета, формирующегося из сборов налога с владельцев транспортных средств. Об этом сообщил министр транспорта и связи Крыма Николай Черевков, информирует Лига. Черевков отметил, что на территории полуострова всего отремонтировано 170 тыс. кв. метров, очищено от мусора и посторонних предметов 4,2 тыс. км полосы отвода вдоль автомобильных дорог. «В кратчайшие сроки, к 1 июня 2010 года, при сложном финансировании и после тяжелых погодных условий прошедшей зимы ямочный ремонт на дорогах государственного и местного значения был полностью завершен», – подчеркнул он. Говоря о строительстве железнодорожного пригородного транспортного узла в Симферополе, он отметил, что это позволит решить не только проблему продажи билетов из Симферополя в курортные города и районы, но и сократит огромные очереди, которые сейчас наблюдаются возле автобусных касс. «Сегодня явно недостаточно пригородных касс, в которых можно приобрести билеты», - сказал Черевков. Чиновник также сообщил, что ведутся работы по реконструкции симферопольского аэропорта, замене светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы, магистрально-рулежной дорожки. По его словам, проведена работа по реконструкции привокзальной площади, а в ближайших планах – терминала местных воздушных линий. Он также сказал, что ведется капитальный ремонт автостанции Западная в Симферополе и идет строительство автостанции в Армянске. Вместе с тем, среди новых перспективных направлений Черевков выделил яхтенный туризм и «малую авиацию». На выполнение данных мероприятий из республиканского бюджета на 2010 год заложено 250 тыс. грн. «В настоящее время идет работа по разработке Концепций развития яхтенного туризма (марин) и «малой авиации», в которых будут отражены основные положения и необходимые мероприятия по данному направлению. Будут определены места, пригодные для создания яхтенных стоянок на крымском побережье, и аэродромные площадки», - отметил он.