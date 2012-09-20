Названа пятерка громких покушений и убийств VIPов в Харькове

{1-}СМИ опубликовали ТОП-5 громких покушений и убийств VIPов в Харькове.

Так, в сентябре 2011 году во дворе собственного дома несколькими выстрелами в спину был убит 50-летний предприниматель, пишет Сегодня.

Месяцем раньше среди бела дня его ударили ножом прямо возле подъезда. Силовики задержали четырех подозреваемых, два из них, в том числе исполнитель убийства, оказались бывшими сотрудниками УБОП, а заказала убийство женщина юрист. Дело уже в суде, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В июль 2011 года, неизвестный бросил «коктейль Молотова» в машину депутата горсовета и юриста Анатолия Родзинского. Он и его водитель получили серьезные ожоги. Основной версией, которую рассматривали правоохранители, была адвокатская деятельность Родзинского. Но в августе того же года Родзинского назначили начальником отного из отделов Минфина и дело затихло, хоть официально и не было закрыто.

В марте 2012 года, пострадал Василий Синчук. Полгода назад неизвестный бросил гранату Ф-1 в сторону экс-прокурора области Василия Синчука и двух его товарищей, которые выходили из новостройки на улице Пушкинской. Все трое получили незначительные травмы. Преступник засветился перед камера наблюдения, но еще не задержан. Идет следствие.

В феврале 2012 года ножом во дворе дома был ранен замначальника ОВИР Геннадий Витер. Ему нанесли три ножевых ранения. По словам Витера, он связывает покушение со своей профессиональной деятельностью. Злоумышленников ищут.

Убийство харьковского бизнесмена Самвела на улице Данилевского стало пятым громким случаем за последние полтора года. В двух из них киллеры смогли довести дело до конца.

фото: youtube.com

Новости по теме:

Убийство бизнесмена в Харькове: опубликовано видео с места события



В центре Харькова расстреляли двоих человек



В Харькове киллеры выпустили в бизнесмена 13 пуль

