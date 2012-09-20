"Металлист" и "Днепр" стартуют в Лиге Европы: анонс матчей

Сегодня 20 сентября, "Металлист" стартует в групповом этапе Лиги Европы 2012/13. Свой первый матч в группе харьковчане проведут в Германии против леверкузенского "Байера". Телетрансляция будет вестись на канале "Футбол" в 22:05.

А в Днепропетровске на стадионе "Днепр Арена" сыграют "Днепр" и голландский ПСВ. Встреча будет транслироватся в прямом эфире на телеканале "2+2" и начнётся в 20:00.



{1-} "Металлист" - "Байер": анонс матча

У команды Мирона Маркевича появился прекрасный шанс взять реванш за поражение полуторагодичной давности. Напомним, тогда "Байер" под руководством Юппа Хайнкеса выбил "Металлист" из 1/16 финала Лиги Европы-2010/11.

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Обе те встречи «Металлист» проиграл. Сначала «желто-синие» уступили в Харькове 0:4, потерпев самое крупное поражение за всю историю выступления в еврокубках, а затем уступили и в Германии 0:2, и вылетели из турнира.



Нынешний тренер «Байера» Сами Хююпя, который в это время был на контракте у «фармацевтов», в матчах с «Металлистом» участия не принимал. Тренером леверкузенцев Хююпя стал в апреле 2012 года, когда тандем Хююпя - Левандовски сменил на тренерском мостике «Байера» Робина Дутта. Под их руководством леверкузенцы завершали чемпионат Германии. В последних шести турах команда одержала четыре победы при двух ничьих и закончила чемпионат на достойном пятом месте.





Для «Металлиста» начало сезона получилось неоднозначным. Уже в первых турах чемпионата команда потеряла достаточно много «необязательных» очков, при этом чередуя хорошие матчи с откровенно неудачными. С уходом Девича, «Металлист» стал менее вариативен в завершающей стадии атак, и забивать харьковчанам стало сложнее. Не очень надежно в этих матчах выглядела и линия обороны «Металлиста».



Мирон Маркевич, объяснял это тем, что из-за лимита на матчи чемпионата он вынужден выставлять неоптимальный состав, а в Лиге Европы будут играть немного другие исполнители.



И действительно, в плей-офф раунде Лиги Европы, когда Мирон Маркевич не был ограничен лимитом, «Металлист» с достаточно большим запасом прочности прошел бухарестское «Динамо». В обоих матчах харьковчане праздновали победу: 2:0 в Румынии и 2:1 в Харькове.



Шансы «Металлиста» на положительный исход противостояния с «Байером» смотрятся выше, чем это было в начале 2011 года. С тех пор «Металлист» стал опытнее и сильнее, а в Леверкузене сейчас идет процесс омоложения и перестройки команды, что, как мы видим, не способствует достижению высоких результатов.



Ориентировочные составы:



«Металлист»: Горяинов – Барвинко, Торсильери, Папа Гуйе, Вильягра – Соса, Эдмар, Торрес, Тайсон, Хавьер – Кристальдо.



«Байер»: Ленно – Карвахал, Топрак, Волльшайд, Кадлец – Райнарц, Бендер, Шюррле, Кастро, Хегелер - Кисслинг



Интересные факты



Всего "Байер" провел восемь матчей против украинских клубов и добился пяти побед при одной ничьей и двух поражениях (дома - три победы и ничья, на выезде - две победы и два поражения). Последние пять встреч остались за леверкузенцами.



Кроме "Байера", "Металлист" встречался только с одной немецкой командой. На групповом этапе Кубка УЕФА-2008/09 харьковчане сыграли по нулям с "Гертой" на своем поле.



"Байер" в пятый раз выступает на групповом этапе Лиги Европы. Ранее команда неизменно выходила в 1/16 финала.



"Металлист" не потерпел ни одного гостевого поражения на групповом этапе Кубка УЕФА или Лиги Европы. Из восьми матчей харьковчане пять выиграли и три свели вничью.



Предматчевые заявления:



Мирон Маркевич: Мы не должны дать им сыграть в свою игру, и тогда будет все нормально.



Олег Саленко: "Две команды играют примерно в одинаковом стиле, поэтому матч обещает быть интересным. Правда, "Металлист" в этом чемпионате в одной встрече играет хорошо, в другой непонятно. Так как харьковчане играют на выезде первый матч, думаю, они надеются на ничью"



Исполнительный директор "Байера" Вольфганг Хольцхаузер: "Харьковский "Металлист" - впечатляющая команда с 12-ю впечатляющими южноамериканскими игроками в своем составе. Украинская команда будет для нас тяжелым испытанием, поэтому нам понадобится поддержка наших болельщиков".

{3-} Матч "Днепр" – ПСВ: анонс матча

"Днепр" и ПСВ в групповой турнир пробились через раунд плей-офф. Голландцы в двух матчах забили 14 голов в ворота черногорской "Зеты" (5:0 и 9:0). "Днепр" в отборочном раунде соперничал со "Слованом" из Словакии. В первой игре на выезде была зафиксирована ничья 2:2, а в Днепропетровске команда Рамоса взяла верх – 4:2.

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"Днепр" и ПСВ между собой сыграют во второй раз в истории. 27 лет назад "Днепр" взял верх над командой Яна Рекера во втором круге Кубка УЕФА — 1985/86. После ничьей в Эйндховене (2:2) украинский клуб одержал минимальную победу на своём поле. Автором единственного гола стал Геннадий Литовченко.

Ориентировочные составы:

"Днепр": Лаштувка – Мандзюк, Мазух, Одибе, Стринич – Ротань, Алиев, Джулиано, Коноплянка, Зозуля - Селезнев

ПСВ: Тытонь– Хатчинсон, Занка, Марсело, Джетро Виллемс – ван Боммель, Строотман, Мертенс, Ленс, Тойвонен - Матавж.

Предматчевые заявления:

Дик Адвакат: "Мы открытая команда. О нас знают все, но и мы также знаем все о "Днепре", о его индивидуальностях, о сильных и слабых сторонах его игры, но называть их не стану. Равно, как и Хуанде Рамос знает все о нашей игре. Сложные фамилии украинских футболистов – вот что является самым сложным для нас".

Хуанде Рамос: "ПСВ – типичная голландская команда, которая играет в атакующий футбол и всегда отряжает большие силы футболистов в атаку. ПСВ – один из лидеров голландского футбола, один из самых титулованных клубов этой страны. Они много играют в европейских турнирах. Я уже встречался в тренерской карьере с этой командой, мне известен стиль игры команды. Не скрою, нам придется тяжело в завтрашней игре, мы с уважением относимся к сопернику, но и у нас есть свои козыри, используя которые мы способны победить".

Руслан Ротань: "Мы уважительно относимся к своему завтрашнему сопернику. Но при этом нам самим ни в коем случае не стоит тушеваться на поле, зацикливаться на громких именах. Нужно играть в свою игру и тогда все будет хорошо. Что до психологического, физического и любого другого состояния команды, с этим также проблем никаких нет, мы полностью готовы к предстоящей игре".

фото: .ua-football.com; sport-xl.net

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