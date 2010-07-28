Подрывнику храма в Запорожье инкриминируют умышленное убийство

По факту взрыва в Свято-Покровском храме в Запорожье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ЦОС ГУ МВД в Запорожской области. Запорожская милиция предпринимает усилия по установлению личности преступника и его задержанию. По предварительному заключению взрывотехнической службы НИЭКЦ ГУМВД области, сработало взрывное устройство фугасного действия (безоблочное), мощность взрыва - 300-400 г тротилового эквивалента, вероятнее всего, самодельного взрывчатого вещества. Эпицентр взрыва - тамбур при входе в церковь. Разрушения незначительны (выбиты стекла и рамы в нескольких оконных проемах, повреждена штукатурка). На момент взрыва в помещении находилось около 15 человек, служба не проходила, информирует ЦОС. Как сообщалось, от взрыва пострадали 9 человек, получившая тяжелые травмы 80-летняя монахиня скончалась в больнице.