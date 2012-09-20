Киевские бабушки оказались главными валютными спекулянтами

{1-}Обычные столичные бабушки, которые живут в обычных столичных домах в спальных районах стали совладельцами украинских банков, которые спровоцировали валютную панику 4 сентября, передает ТСН со ссылкой на программу «Гроші».

СМИ пытались выяснить, кто же больше всего нажился во время скачка доллара и нашли на сайтах финучреждений реальные адреса их акционеров.

Как оказалось, проживают совладельцы банков не в элитной Конча-Заспе, а в сравнительно недорогих квартирах в обычных многоэтажных домах. Более того, акционеры о банковском деле и о валютных колебаниях вообще ничего не знают и не слышали.

Это свидетельствует о том, что они, скорее всего, являются обычными подставными лицами, на которых за определенное вознаграждение отечественные олигархи оформляют свой бизнес.

Напомним, 4 сентября в Украине началась валютная паника. Как уверяют эксперты, спровоцированная она была не экономическими факторами, а обычными спекулянтами, которые, по приблизительным подсчетам, только за один день ажиотажного спроса на доллар по 8,30 грн заработали около 20 миллионов долларов.

фото: УНИАН

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