На Луганщине горит 160 га леса

В Луганской области горит 160 га леса. В ходе проведения работ по ликвидации пожара было принято решение об эвакуации детей и обслуживающего персонала (285 человек) детского оздоровительного лагеря «Гагаринец», сообщает «Интерфакс-Украина». «Угрозы распространения огня к населенным пунктам и ДОЛ «Гагаринец», - подчеркнули в пресс-службе областного управления МинЧС. По информации МинЧС, в среду в 12.35 возник пожар в Новоайдарском лесоохотничьем хозяйстве. По состоянию на 17.00 установлено, что пожар распространился на площади 160 га на границе Песчаного и Северодонецкого лесничества. На данный момент все силы сосредоточены вокруг двух очагов возгорания. В связи с жаркой погодой и порывистым ветром распространение огня продолжается. На месте происшествия задействованы 36 единиц специальной техники и 300 человек личного состава МинЧС из городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, а также силы и средства Луганского областного лесного хозяйства. Часть сил и средств направлена для защиты с. Замуловка. Также на помощь пришли 150 местных жителей с лопатами. В зоне отчуждения железной дороги близ с. Райгородка горит лесополоса на площади 3 га. На месте работают 2 пожарных автомобиля. «Понимая всю сложность сложившейся ситуации, руководством областного управления МинЧС было принято решение привлечь к тушению пожара вертолет Ми-8 МЧС Украины», - отметили в пресс-службе. Причины загорания на данный момент устанавливаются. В зоне огненной стихии продолжают работать силы и средства гражданской защиты области.