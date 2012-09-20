Украинцы могут обнаружить в хлебе тараканов, а мышь в йогурте

20 сентября 2012, 13:10

{1-}Украинцы часто находят в продуктах питания посторонние предметы, а то и мертвых тараканов в батоне, мух в бутылке с детской смесью, комаров в кефире, мышиные зубы и 5-сантиметровую иглу в батоне колбасы, ногти в салатах, пишет "Газета киевская".

По информации издание, многих любителей йогуртов потряс недавний случай в Борисполе, когда в напитке, купленном киевлянкой Еленой Ядловской, обнаружился полуразложившийся труп мыши. Естественно, на производстве уверяют, что технология стерильна, а раз бутылочка открыта, нельзя доказать, что мышь в нее не подбросили в последствии.

Так, в марте в одном из киевских супермаркетов семья купила пакет замороженных продуктов. Не размораживая, высыпали его в кастрюлю, а когда сели обедать, в ложке вместе с горошком и спаржей увидели крысиную голову. Супермаркет вернул им деньги, однако семья все-таки вынуждена была обратиться в СЭС и ГУ по защите прав потребителей, чтобы партию проверили.

По словам экспертов, в таких единичных случаях доказать, что инородный предмет попал на производстве, практически невозможно. "Производитель исходит из того, что он мог попасть другим путем: подложили, подбросили и так далее. А по нормативным документам для проведения лабораторных исследований нужно, чтобы продукт был в закрытой упаковке.

Замначальника ГУ защиты прав потребителей Юлия Коваленко говорит, что обычно выезжает специалист, отбирается партия, в лаборатории образцы открывают и проверяют.

Еще один случай был связан с хлебом – в буханке нашли завязки от мешка. И тоже подали жалобу.

Какой-либо моральной компенсации за ущерб во всех случаях вряд ли можно дождаться. Могут вернуть разве что деньги за продукт. Но специалисты говорят, что заявлять о некачественной продукции нужно обязательно.

"Потребительский рынок и качество товара контролирует не только государство, но и сами потребители. Купив запеченное мясо в вакуумной упаковке и заподозрив, что оно сделано из тухлятины, мы его и сами не будем покупать, и соседей да родственников отговорим. Если ухудшилось качество или продукция нам не нравится, это сказывается на продажах.

По словам Коваленко, был период, жаловались на хлеб: на нем появлялась оранжевая плесень. Мы обращались к производителю, чтобы контролировали качество, и в этом году претензий стало намного меньше", - говорит специалист.

В ГУ защиты прав потребителей отмечают, что характер жалоб с годами не меняется. В лидерах – торговля просроченными товарами, доставка бытовой техники со сколами-трещинами-царапинами, задержки по установке бытовой техники.

Как пишет газета, чаще потребители страдают от производителей, но в последнее время появились и жалобы другого рода. Так, сети продовольственных магазинов подвергаются "нападениям" женщины около 40 лет, которая прямо в торговом зале вскрывает сок, вафли еще до оплаты на кассе и съедает. Сразу ей "становится плохо", она вызывает "скорую" и пишет жалобы, что продукция невкусная, какие-то добавки намешаны, запах чужеродный. Только в этом году она "отобедала" таким образом 5 раз. Возможно, было и больше случаев, но администраторы магазинов не выносят сор из избы, понимая, что у человека не все в порядке с головой, и отпускают ее без скандала.

Также есть категория жалобщиков, которые стараются сэкономить на установке окон, дверей, внеся только предоплату. Чтобы не отдавать оставшиеся 20-40 %, пишут претензии к качеству работы.

Иногда производителю легче простить долг, чем ввязываться в судебные разборы.

фото: chelnyltd.ru

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