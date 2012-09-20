В Кривом Роге отец убил младенца о быльце кровати

{1-}В Кривом Роге отец за громкий плач убил младенца, ударив несколько раз головой о быльце кровати.

В Дзержинский райотдел милиции Криворожского городского управления от дежурного врача поступило сообщение о том, что в одной из квартир по ул.Косиора им была констатирована смерть ребенка, сообщает МАИР.

Выехав на место происшествия, работники следственно-оперативной группы обнаружили в детской кроватке тело младенца. Мать в отчаянии не могла объяснить причины смерти ребенка.

После проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что причиной смерти мальчика стала закрытая травма шеи.

В ходе проведения следственных действий за совершение преступления работниками уголовного розыска был задержан 43-летний отец умершего мальчика.

Как выяснилось, в тот день около 17.00 мужчина пытался успокоить ребенка, но у него ничего не получалось. Мальчик плакал все громче. Тогда, держа на руках младенца, он преднамеренно три раза ударил его теменной частью головы о быльце кровати. После этого мужчина положил ребенка в кровать и пошел на кухню употреблять спиртные напитки.

Вернувшись через некоторое время, он увидел, что ребенок не дышит.

Мать ребенка на момент совершения преступления хозяйничала на кухне, и о том, что произошло, ничего не знала.

По данному факту следственным отделом Дзержинского райотдела милиции Криворожского городского управления было возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка), сообщил ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в Макеевке Донецкой области, мать убила 5-летнюю приемную дочь, а также избивала младшую двухлетнюю малышку.

Проводница получила 9 лет тюрьмы за истязания приемной дочери, которые привели к смерти ребенка.

фото: as-avtoservice.ru

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