Кортеж Королевской и Шевченко попал в серьезное ДТП - СМИ

20 сентября 2012, 14:10

{1-}На Луганщине кортеж Натальи Королевской и Андрея Шевченко попал в серьезное ДТП.

В результате аварии пострадали несколько человек. Одна из них, девочка по имени Светлана, которая с тяжелыми травмами до сих пор находится в больнице и нуждается в квалифицированной помощи, передает ТСН со ссылкой на программу "Гроші".

По информации журналистов, 1 сентября Красный Луч посетила Наталья Королевская и ее коллега по партии Андрей Шевченко, который щедро раздавал автографы. Затем кортеж стрелой вылетел из города.

Водитель Константин Юрченко рассказал подробности аварии, которая произошла чуть позже.

"Я ехал по своей полосе и здесь из вереницы машин, двигавшейся навстречу, выскочила машина в 20-30 метрах от меня, и чтобы избежать лобового столкновения, я вынужден был уйти вправо, на обочину", - рассказал Константин.

После того, как его подрезали, машину раскрутило и бросило поперек дороги. Затем в бок ее ударила еще одна машина, которая двигалась сзади. Кортеж остановился, Шевченко помог вытащить людей из разбитой машины, Королевская вызвала скорую. Кандидаты в политики отказались от самолета, который ждал их в аэропорту и поехали с пострадавшими в больницу. В больнице медики подтвердили, что Шевченко действительно был здесь 1 сентября.

Пассажирка одного из двух авто, попавших в ДТП, девочка Светлана, пострадала очень сильно.

По словам ее матери, Ларисы, врачи извлекли Светлану с того света. На ценные лекарства ушли все деньги, но вскоре появился человек по имени Василий Васильевич, и предложил помощь. Как утверждает мать, это был представитель Королевской. Сначала он дал Ларисе и матери второй пострадавшей по 5 тысяч гривен. Но когда узнал, что Светлане, чтобы спасти жизнь, нужны лекарства еще минимум на 50 тыс. гривен, дал понять - если они будут помогать, по городу пойдут слухи, что они заинтересованная сторона. Таким образом все поймут, что они как-то причастны к ДТП. Сейчас мать просит деньги на дальнейшее лечение дочери у благотворительных фондов. А журналисты обратились в милицию с простым вопросом - кто же будет отвечать за увечья девушки и ее подруги?

В милиции ответили, что возбуждено дело, но ни копии протокола ДТП, ни схемы аварии никто не предоставил. У этих людей нет ни одной бумажки, подтверждающей, что они пострадали в аварии. За 19 дней милиция даже не изъявила желание опросить главного пострадавшего.

На местной штрафплощадке, "Гроші" проведя собственное расследование, нашли и черную десятку, из которой извлекали Светлану, и машину, которая ударила десятку в бок.

Но, по словам человека, который доставляет сюда битые авто, здесь должна быть и третья машина, но ее спрятали. Речь идет о машине из кортежа, которую сразу отправили в сторону Донецка. На перекрестке, который находится в километре от места аварии, стоят камеры наблюдения, записи которых могут пролить свет на события 1 сентября. А пока милиция ждет, родители Константина боятся, что их сына назначат виновником аварии, и самостоятельно разыскивают свидетелей ДТП.

На вопрос собирается ли Наталья Королевская помочь в лечении искалеченной девушки, в партии ответили, что не собираются давать комментарии, потому что это могут расценить как агитацию политиков за себя.

Между тем у девушки, по словам матери, перелом носа, перелом таза, лопнула печень и селезенка, последнюю затем удалили. Лариса ищет деньги на лечение дочери.

Фото: видео  tsn.ua 

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